اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح المؤتمر الدولى حول فقه بناء الدول

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نائبًا عن رئيس الوزراء، اليوم الأحد، المؤتمر الـ 30 الدولي للمجلس تحت عنوان "فقه بناء الدول..رؤية فقهية عصرية"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة ممثلي 57 دولة، منها 20 أفريقية.



يناقش المؤتمر 43 بحثًا حول محاوره الثلاثة، وتتضمن موضوعات الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول، ويشمل عدة أبحاث حول مفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وبحوث المواطنة في الفقه الإسلامي، وفقه المواطنة الإقليمية والعالمية، واختيار الحاكم في الإسلام، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة.



