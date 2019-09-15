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رياضة

بعد مداعبة صلاح.. أول تعليق من مانى على "الأزمة الشهيرة"

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بعد أزمة شهيرة شاهدها الملايين في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي للنجم السنغالي ساديو ماني، الذي أظهر غضبًا شديدًا أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام برنلي، جاء التعليق الأول من بطل الأزمة ليحسم الجدل المثار.

وربطت الجماهير والتقارير الصحفية سبب عصبية ماني، وبين رفض النجم محمد صلاح تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل خلال المباراة.

ومع نهاية مباراة نيوكاسل الإنجليزي، التي سجل خلالها ماني هدفين وصلاح هدفًا في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، علق النجم السنغالي على الأزمة الشهيرة بقوله: "تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

وأضاف: "أحيانًا تحتاج للتحدث وجهًا لوجه لتُنهي الأزمة وهذا ما فعلناه سويًا، تحدثت مع صلاح وتصافينا لنكون أصدقاء كما كنا من قبل".

وفي وقت سابق، حاول صلاح تهدئة الأجواء بنشره لفيديو مُعدل لطفلين يجريان نحو بعضهما قبل أن يحتضنان، ليعلن من خلاله عدم وجود أزمة مع ماني.

ونشر صلاح على حساباته الخاصة بموقعي "إنستغرام" و"تويتر"، فيديو ساخر لطفلين يتعانقان، مع تركيب وجهي صلاح وماني فوق وجهيهما.

واستخدم صلاح خاصية تركيب الوجه على فيديو الطفلين، الذي انتشر في الأيام السابقة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه صديقان صغيران وهما يتعانقان بعد غياب.

وأعاد ماني نشر الفيديو الذي وضعه صلاح، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، ليؤكد لجماهير ليفربول أن الأمور على ما يرام بين النجمين.

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