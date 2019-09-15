جوارديولا: لا يمكن أن نفوز طوال الوقت

قلل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أهمية الهزيمة المفاجئة 3-2 أمام نوريتش سيتي الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنه ببساطة لا يمكن توقع انتصار ناديه في كل جولة.



وتفوق فريق جوارديولا على ليفربول بفارق نقطة وحيدة لينال لقب الدوري بعد الانتصار في آخر 14 جولة، لكن بعد خمس جولات من الموسم الجديد يتأخر سيتي بفارق خمس نقاط عن فريق يورجن كلوب الذي فاز بكل مبارياته هذا الموسم.



وقال جوارديولا، بعد الهزيمة: "لا يمكن أن يتوقع الناس منّا أن نفوز ونحصد 100 نقطة طوال الوقت، سنتمكن من التعافي الآن وسنعود".



وفاز سيتي 32 مرة في 38 مباراة الموسم الماضي، وخسر مرتين، ولم يتعرض لأي هزيمة في الدوري منذ التعثر 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد في 29 يناير.



وقبل ذلك بموسم واحد حقق سيتي إنجازًا بحصد 100 نقطة وخسر مباراتين فقط، وأنهى الدوري بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه.



وقال المدرب الإسباني الذي يشعر أن النتيجة لم تعبر عن اللقاء: "أحيانًا تحدث مثل هذه المباريات إذ حصلنا على الفرص للتسجيل لكننا لم نسجل لذا أوجه التهنئة إلى نوريتش".