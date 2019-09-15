الإمارات تعتزم تطوير رأس الخيمة لجذب السائحين

قال محمد خاطر، مدير إدارة التطوير السياحي بدائرة السياحة بإمارة رأس الخيمة، إن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تهدف لجعل إمارة رأس الخيمة وجهة يقصدها الجميع لقضاء عطلاتهم، وجذب محبي المغامرات، والاستمتاع بالجو المشمس على شواطئ البحر والرمال الناعمة.



وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير وتعزيز البنية التحتية للإمارة وتطوير إمكانياتها محليًا ودوليًا، لتكون الوجهة الرئيسية في سياحة المغامرات في منطقة الشرق الأوسط.

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وأشار "خاطر"، في تصريحات صحفية، إلى أن إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات نجحت فى حجز مكانًا لاسمها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بإطلاقها أطول مسار انزلاقي في العالم، لافتًا إلى أن يصل مسار انزلاق جبل "جيس"، إلى 2.83 كيلو مترًا، أي ما يعادل طول 28 ملعب كرة قدم، ويصل ارتفاعه إلى 1680 مترًا فوق مستوى سطح البحر، معلنًا عن افتتاح عدة مسارات جديدة ذات أطوال مختلفة أكتوبر المقبل.



وأوضح "خاطر"، أن استراتيجية دائرة السياحة برأس الخيمة استهدفت جذب مليون سائح خلال 2018، قائلًا: "إننا نجحنا في تخطي الرقم المستهدف بوصول مليون و72 ألف سائح للإمارة".



وأشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا الإمارة بلغ 600 ألف سائح خلال النصف الأول من عام 2019، لافتًا إلى أن المستهدف هذا العام الوصول لـ1.1 مليون سائح.



وأكد أن حجم الطاقة الفندقية برأس الخيمة بلغت 6 آلاف و650 غرفة، والمستهدف تحقيقه 20 ألف غرفة بنهاية عام 2025 لاستقبال 3 ملايين سائح.