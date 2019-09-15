قرارات هامة من الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية

أسفرت الدورة الـ٢٣ للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، والتي انعقدت خلال الفترة من ٩ إلى ١٣ سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية، والتي حضرتها وزيرة السياحة، عن عدد من القرارات الهامة التي من شأنها دعم السياحة بمنطقة الشرق الأوسط، من بينها تدشين أول أكاديمية رقمية للسياحة، والتي ستقدم دورات عبر الإنترنت في مجال السياحة مجانية.



كما قررت الجمعية إنشاء مركز تدريب دولي في مصر، بالتعاون مع منظمة السياحة والتدريب والأكاديمية الوطنية للتدريب، تساهم في تدريب رأس المال البشري في مصر، وذلك من أجل دعم النمو المتوقع وتحقيق القدرة التنافسية والاستدامة لقطاع السياحة والحصول على قاعدة رأس مال بشري للسياحة تلبي متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، وتعزز من القدرة التنافسية واستدامة الوجهات السياحية.



كما أوصت بإنشاء لجنة للسياحة الأفريقية تختص بمناقشة قضايا السياحة الأفريقية ودعم الحركة السياحية الوافدة إليها، بالإضافة إلى اعتماد الاتفاقية الإطارية لأخلاقيات السياحة، كما تم إطلاق برنامج السياحة للجميع عبر الإنترنت.