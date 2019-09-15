التخطيط تكشف أسباب تباين أرقام التضخم بين المركزى والإحصاء

يحظى إعلان الدولة المعدل العام والأساسي للتضخم بأهمية كبيرة لدى أجهزة الحكومة محليًا وخارجيًا، لذا نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، انفوجرافات توضيحية حول مفهوم معدل التضخم وكيفية حسابه وأسباب الاختلاف بين الأرقام المعلنة من جانب جهاز الإحصاء الوطني والبنك المركزي في هذا الصدد.



وتشير الوزارة، إلى أن معدل التضخم الأساسي يشتق من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعدًا منه أسعار السلع المحددة إداريًا وأسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضروات والفاكهة، لافتة إلى أنه نتيجة لذلك يكون معدل التضخم الأساسي المعلن من قبل البنك المركزي أقل من معدل التضخم العام الذي يعلنه جهاز الإحصاء.



وتضيف، أن معدل التضخم الشهري هو عبارة عن التغير في معدل التضخم عند نهاية شهر معين مقارنة بالمعدل عند نهاية الشهر السابق من نفس العام، بينما يقصد بمعدل التضخم السنوي هو قياس التغير في المعدل لشهر معين مقارنةً بذات الشهر من العام السابق.