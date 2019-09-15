اليوم.. محاكمة 7 متهمين فى خلية "داعش الجيزة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لاستهداف الكنائس، والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكنور علي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.



