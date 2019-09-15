ضبط 44 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة بالغربية

شنت مباحث التموين بالغربية حملة مكبرة على الأسواق والمحلات ومراكز التوزيع والمصانع بمدن ومراكز المحافظة، أمس السبت، لمنع كافة أشكال التلاعب والغش التجاري، وأسفرت عن ضبط 44 مخالفة متنوعة.



أخطر مدير مباحث التموين بالغربية العميد محمد عتمان، اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، بتلقيه إخطارًا من نائبه المقدم محمد نصحي، وعددًا من ضباط الإدارة بمختلف مدن المحافظة، بنتائج حملة أسفرت عن ضبط 44 من مخالفات التموين المتنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان أسعار، وتجميع خبز مدعم، وتجميع خبز بلدي مجفف، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.



تحررت المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وجار إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام لتتولى التحقيق.