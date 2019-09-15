الإحصاء: وفيات الرضع ترتفع لـ15.4%.. والقاهرة فى الصدارة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة سجلت أعلى معدل وفيات الأطفال الرضع أقل من سنة البالغ قدره 26.7% من إجمالي حالات وفاة الأطفال على مستوى الجمهورية، يليها محافظة الإسكندرية بنسبة 23.6%، ثم أسيوط بـ22.1% خلال عام 2018.



وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الدلتا سجلت أقل معدلات لوفيات الأطفال الرضع، وتحديدًا محافظة كفر الشيخ بنسبة 9.8%، محافظة الشرقية 10.6%، والغربية 10.9%، والبحر الأحمر 11.3%.



وبين الإحصاء، أن معدل وفيات الأطفال الرضع أخذ اتجاه صعودي خلال السنوات العشر الماضية، حيث قفو المعدل من 11.6% في عام 2009 إلى 15.4% في عام 2018، بينما كان المعدل في عام 2017 قد بلغ 15.1%.