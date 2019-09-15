مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار بكندا

أفادت مواقع محلية كندية، منذ قليل، بمقتل شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين فى إطلاق نار فى مدينة ميسيسوجا بمقاطعة أونتاريو بكنداـ وفقًا لنبأ عاجل.



ووفقا لشبكة "سى بى سى نيوز" أكد المسعفون أن من بين المصابين امرأة، وشابين فى عمر الثامنة عشرة ورجل، وأكدت المتحدثة باسم الشرطة إيرينا ياشنيك إن هناك العديد من المشتبه بهم ولكن لم يتم تحديد أوصافهم حتى الآن.

