"السيدة العجوز" تخسر الصدارة

استطاع نادي إنتر الإيطالي، أمس السبت، إزاحة غريمه يوفنتوس من صدارة الكالتشيو بعد 560 يوما لم تعرف فيهم القمة سوى أبناء تورينو.



واقتنص رجال المدرب أنطونيو كونتي الصدارة بعد الفوز بهدف نظيف على أودينيزي، مستفيدا من تعثر اليوفي بالتعادل السلبي أمام فيورنتينا دون أهداف.



وواصل إنتر البداية المميزة بتحقيقه للفوز الثالث تواليا محققا العلامة الكاملة بـ9 نقاط، في أول 3 جولات في الدوري الإيطالي.



ولم يفقد يوفنتوس الصدارة التي اعتلاها منذ يوم 3 مارس 2018، ففي ذلك اليوم وصل للمركز الأول بعد فوز في الدقائق الأخيرة على لاتسيو، فيما خسر المتصدر حينها نابولي أمام روما بـ 4 أهداف لهدفين، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".



وخلال المباراة، طُرد رودريجو دي بول لاعب وسط أودينيزي ببطاقة حمراء مباشرة بسبب صفع أنطونيو كاندريفا في احتكاك بدون كرة في الشوط الأول.



وانقض سينسي على تمريرة عرضية رائعة من دييجو جودين ولعب الكرة بضربة رأس رائعة قبل نهاية الشوط الأول وهو ما كان كافيا ليفوز إنتر للمرة الثالثة على التوالي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.



لكن كونتي لم يشعر بالرضا التام عن الأداء وقال لمحطة (دازن) التلفزيونية: "كان يجب أن نكون حاسمين بشكل أكبر وننهي المباراة مبكرا لكن بدلا من ذلك عانينا كثيرا".



وأضاف: "أقرأ الكثير من الهراء في الصحف لكن الحقيقة أنه لا يوجد أي شيء سهل ولن نتعامل مع أي شيء باعتباره مضمونا. كل مباراة تمثل صراعا ولقد تطور كثيرا مستوى المنافسة في الدوري الإيطالي".



ويحتل أودينيزي المركز 14 بعد أن جمع ثلاث نقاط من أول ثلاث مباريات في الموسم.



وكان فريق كونتي يدرك أن الفوز سيمنحه الصدارة بفارق نقطتين بعد تعثر غريمه حامل اللقب وأظهر الفريق خطورته بشكل مبكر وأطلق ماتيو بوليتانو تسديدة ارتدت من القائم بعد خمس دقائق.



وتمكن الفريق الزائر من تحقيق مفاجأة، عندما فاز على ميلان في الجولة الافتتاحية، لكنه تعرض لضربة بعدما أظهر حكم الفيديو المساعد أن دي بول اعتدى على كاندريفا في الدقيقة 34 ليتلقى لاعب منتخب الأرجنتين بطاقة حمراء مباشرة.