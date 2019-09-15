5 مليارات دولار تكلفة استيراد مصر للوقود خلال النصف الأول لـ2019

كشف تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، أن التكلفة الإجمالية لواردات مصر من الوقود ومشتقاته بلغت 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2019، والتي تعتمد علي عدة أسواق عالمية للوفاء باحتياجات السوق المحلي من منتجات البترول والغاز، ولعل أبرزها السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا.



وقال التقرير، إن أعلي واردات وقود جاءت من المملكة السعودية التي ارتفعت قيمتها إلي1.988 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، مقابل 1.973 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، يليها واردات الوقود من الولايات المتحدة الأمريكية التي انخفضت إلي 293.6 مليون دولار مقابل 376 مليون دولار خلال العام السابق، ثم تركيا التي ارتفعت واردات الوقود منها إلي 385.6 مليون دولار مقابل 157.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 144.5%.



ويشير تقرير الإحصاء، إلي أن واردات مصر من الوقود قد تراجعت إلي حدود 5 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2019، مقابل 6.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار خلال عام.



وتستحوذ منتجات البترول علي النصيب الأكبر من واردات الوقود بقيمة 3.5 مليار دولار، يليها البترول الخام بقيمة 781 مليون دولار، ثم الفحم بأنواعه بقيمة 346.9 مليون دولار.