"حليف الإخوان".. كيف حاول سامى كمال الدين تهديد زوجة محمد على؟

ما يزال حليف الإخوان سامي كمال الدين، يحاول تهديد زوجة المقاول الهارب محمد علي؛ لكي تصمت عن الفضائح التي كشفتها عن "علي" بسبب تركه لبناته وعدم الاهتمام بهن أو رعايتهن، حيث استخدم "كمال الدين" الرسائل الصوتية التي كانت ترسلها زوجة محمد علي له، لتهديدها حتى تسكت عن فضحة زوجها.

وكانت زوجة محمد على قد أرسلت للمقاول الهارب رسالة صوتية، تشكو خلالها من سلوك إحدى بناتها (رحيمة)، التى اعتادت الفترة الماضية الخروج من المنزل دون علم والدتها.

وجاء في الرسالة: "صباح الخير يا محمد، معلش عاوزة أفهم حاجة، أنا دلوقتى مش باتكلم مع رحيمة، العيال قارفينى آخر قرف، هى وهنادى، مش عارفة الكلام ده واصلك ولا لأ، فوجئت وأنا باسأل أختها هى رحيمة هنا قالتلى آه، ودلوقتى بابص فى الأوضة مالقتهاش، هل إنت عندك علم بالكلام ده، كل يوم تخرج ومش بتيجى إلا بالليل، وبتخرج من غير ما تقولى، ولا أعرف عنها حاجة، والنهارده فوجئت بأنها بايتة بره البيت، إنت عندك علم ولا ما عندكش علم، وهل الوضع ده سليم ولا إيه؟.. أنا عاوزة تفسير".





إلا أن الغريب، أن الرسالة وصلت إلى الإرهابي سامي كمال الدين، عبر شريكه المقاول الهارب، واستخدماها بطريقة - لم يراعيا فيها حرمة البيوت ولا العلاقات الأسرية - لتهديد الزوجة، في فضح واضح لأدق الأسرار العائلية.