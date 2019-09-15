استقالات جماعية من "الكرامة" بسبب تصريحات "الحسينى" للجزيرة الإخوانية

أكدت مصادر مطلعة من داخل حزب الكرامة، أن بعض الأعضاء قدموا استقالات جماعية، بسبب التصريحات الأخيرة للمهندس عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة لقناة الجزيرة الإرهابية.



ويواصل "الحسيني" تلميذ حمدين صباحي المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، في بيع نفسه لمن يحقق له مكاسب شخصية.



وأظهرت تصريحاته المتناقضة دلائل على نهجه الملتوي، فعندما كان يسعى ليحصل على تمثيل الحزب في البرلمان أطلق تصريحات مضادة لشباب الحزب الراغبين في مقاطعة الانتخابات البرلمانية، معلنا أن موقف الشباب فردي ولا يمثل الموقف الرسمي لحزب الكرامة، وعندما فشل في تحقيق مكاسب شخصية واستخدام الحزب «سبوبة» لتحقيق طموحه الجارف دون بذل جهد حقيقي للحصول على نسبة عالية في التمثيل البرلماني، تغير خطابه تماما وأعلن عبر قناة الجزيرة الإرهابية التابعة لنظام سياسي معادي لمصر والداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية من أجل إسقاط مصر لأهداف وضيعة.



وأطلق "الحسيني" تصريحات كاذبة باسم الحزب من تلقاء نفسه، دون الرجوع للمهندس محمد سامي رئيس الحزب.



وأكدت مصادر مطلعة من داخل حزب الكرامة أن «الحسيني» فشل بجدارة في الإدارة ووضع رؤية سياسية للحزب من أجل الحصول على مكاسب سياسية مشروعة، وتسببت نصائحه لرئيس الحزب في الفشل في تحقيق أهداف الحزب المرجوة، إلى جانب إساءته لجميع الأعضاء ووصمهم بالعار بظهوره على قنوات الإخوان مقابل ثمن بخس حتى وإن كان آلاف العملات الدولارية، مما تسبب في تقديم استقالات جماعية من أعضاء محترمين تخلوا عن مراكزهم في الحزب بسبب تصرفاته الشخصية المشبوهة التي لا تمثل موقف «الكرامة» من الأحداث السياسية الأخيرة.



وأكدت المصادر أن حزب الكرامة يراجع مواقف أعضائه السياسية ولن يتستر على فاسد أو عدو لمصر وشعبها تحت مظلة الحزب.