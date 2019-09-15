استقرار أسعار النفط اليوم

استقرت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، بعد أن انخفضت خلال تعاملات أمس السبت أكثر من 2%، على الرغم من تعهدات أوبك بمواصلة خفض الإنتاج.



وكشفت بيانات "بيكر هيوز" الجمعة الماضية، عن تراجع منصات التنقيب النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5 منصات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 733 منصة.



وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 80 ألف برميل إلى 1.02 مليون برميل يوميًا، محذرة من أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستواجه فائضًا متزايدًا في سوق النفط خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض أسعار الخام.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 2% عن الأسبوع الماضي ليصل اليوم إلى 60.22 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر إلى 54.82 دولار للبرميل.