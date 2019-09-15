إصابة شيخ الأزهر بوعكة صحية فى فرنسا

قال الشيخ محمد الطيب، شقيق شيخ الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أُصيب بوعكة صحية فور وصوله إلى فرنسا لإجراء عملية "مياه بيضاء" في العين.



وأضاف "الطيب" في تصريحات لـ"الدستور"، أن فضيلة الإمام الأكبر تعرض لنزلة برد وحمى، ولذلك أوصى الأطباء بتأجيل العملية لحين استقرار الحالة الصحية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تجرى العملية خلال الأسبوع الجاري.



كان فضيلة الإمام الأكبر أجرى في يوليو الماضي رحلة علاجية بألمانيا وفرنسا، وأوضح الشيخ محمد الطيب، أن شيخ الأزهر، أجرى عملية جراحية ناجحة بالعين في فرنسا، بعد أن أنهى فترة علاجه في ألمانيا، والتي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، واستكمال جلسات العلاج الطبيعي لعلاج آلام فقرات العنق بلغ عددها 7 جلسات بناء على نصيحة الأطباء المعالجين.