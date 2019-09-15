"جهاز برج العرب" يصادر 20 توكتوكًا بأحياء المدينة

شن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، حملة لمصادرة مركبات "التوك توك"، ومنع سيرها داخل المدينة، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ برنامج إحلال السيارات الفان كوسيلة مواصلات مناسبة بديلًا عن مركبات "التوك توك" لخدمة المواطنين بالمدينة.



وقال رئيس الجهاز، إن الحملة أسفرت عن مصادرة 20 توك توك بأحياء مدينة برج العرب بدءًا من المحور الرئيسي للمدينة حتي المدينة الصناعية، موضحًا أنه يجري استكمال باقي المناطق بالمدينة لمنع سير التوك التوك بالمدينة.



وأضاف رئيس الجهاز، إنه يجرى التنسيق وبدء الإجراءات اللازمة لاستبدال المركبات التوك توك بالسيارات " الفان 7 راكب"، وذلك في إطار توفير وسائل مواصلات آمنة ومناسبة للمواطنين بمدينة برج العرب الجديدة.