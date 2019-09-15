تعرف على السلع الأكثر استيرادًا فى 2019

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن القيمة الإجمالية لواردات مصر بلغت نحو 38.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، مضيفة أن هناك 8 سلع وصفت بالأعلى استيرادًا من قبل المصريين خلال تلك الفترة، والتي تنوعت بين منتجات بترول، وقمح، وذرة، ولحوم وأدوية.



ووفقًا للتقرير، فقد جاءت في صدارة تلك السلع الكثر استيرادًا من قبل المصريين منتجات البترول، والتي بلغت 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 295.9 مليون دولار.



وطبقًا للتقرير، تأتي في مرتبة لاحقة الواردات من لدائن "تستخدم في صناعة المواد البلاستيكية والمواد اللاصقة" بقيمة 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 100 مليون دولار خلال عام.



- فيما حلت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018.



- وجاءت في مرتبة متقدمة واردات الأدوية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019 مقابل 1.06 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، يليها السيارات بقيمة 1.08 مليار دولار، واللحوم بقيمة 950 مليون دولار، والذرة بقيمة 904.6 مليون دولار، وفول الصويا بقيمة 768.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.