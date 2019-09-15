بعد هجمات أرامكو.. واشنطن تتعهد باستخدام الاحتياطى النفطى

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذا لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية.



وقالت شايلين هاينز إن وزير الطاقة ريك بيري "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".



فيما أعلنت وزارة الطاقة السعوديّة، أنّ الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأتين نفطيّتين في السعوديّة أدّى إلى توقّف "مؤقّت" للإنتاج في هذين الموقعين، وهو ما أثّر على نحو نصف إنتاج شركة أرامكو الوطنيّة.



وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة "واس" إنّ الهجوم نتج عنه "توقّف عمليّات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقّت".



وأضاف أنّ الهجوم أدّى إلى "توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقّدر بنحو 5،7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج" شركة أرامكو.