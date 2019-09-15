اليوم.. بدء تسليم 888 وحدة سكنية بـ"دار مصر" فى حدائق أكتوبر

أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بدء تسليم 888 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، اليوم الأحد.



وقال رئيس الجهاز، أن اليوم سيتم بدء تسليم 432 وحدة سكنية (18 عمارة)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، وتستمر عمليات التسليم حتى 15 أكتوبر المقبل، كما سيبدأ الجهاز أيضًا اليوم وحتى 9 أكتوبر، في تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بالمرحلة الأولى بالمشروع.



وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر،أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الثاني عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: "صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة، وصورة إيصال سداد آخر قسط".



