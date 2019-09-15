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سياسي

برلمانى: السيسى حريص على إطلاع الشعب على أبرز تحديات الدولة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:31 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عائشة حسن
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قال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على عمل حوار بناء مع الشباب وسماع مشاكلهم، وكذلك اطلاعهم على أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف الدولة والرئيس السيسي بكل قوة.

وأشاد "ماهر" في بيان له، بمؤتمر الشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس تكلم بكل صراحة وشفافية ووضوح في كل القضايا المصرية خلال مؤتمر الشباب، وهو أمر ليس بجديد على رئيس محب لوطنه وبلده يعمل ليلا ونهارًا من أجل مصر، مؤكدًا أن الشائعات لن تزيد المصريين إلا إصرارا للوقوف مع بلدهم ورئيسهم السيسي.

وأكد "عضو مجلس النواب" أن الرئيس السيسي قام بعمل مشروعات وانقذ الدولة المصرية والشرق الأوسط من الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه أحد الأسباب الرئيسية لعودة الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط ومصر.

وأشار إلى أن السيسي يسعى لتحقيق التمكين السياسي والاقتصادي للشباب والعمل على مشاركتهم في خططها المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتمنى مشاركة فاعلة وقوية للشباب على أرض مصر ونقل كل ما ينتج عن المؤتمر وتوصياته إلي زملائهم للمساهمة في توعية الشباب بصورة أكثر.

وأضاف أن الشباب هم بناة المستقبل وعماد الوطن وهم أساس الحداثة والتطوير ولابد من تلبية احتياجاتهم وآمالهم لتحقيق طموحاتهم نحو العالمية والإبداع والانفتاح على العالم.

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