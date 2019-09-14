أول تعليق لرئيس أرامكو على هجومين استهدفا مواقع الشركة النفطية

أكد رئيس شركة أرامكو السعودية النفطية المهندس أمين حسن الناصر، مساء اليوم، أن فرق الاستجابة بالشركة تصدت للحالات الطارئة والحرائق في معاملها في بقيق وخريص الناتجة عن هجمات في وقت سابق.



وأوضح الناصر في بيان اليوم أن الشركة تمكنت من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين بعد تفقده للمواقع إنه لا توجد إصابات بين العاملين، مشيرا إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.



وأوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق اليوم أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد أمنها، وبالتالي فهو يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي.