جماعات مسلحة موالية لتركيا تختطف أطفال ونساء في عفرين

اختطفت عناصر مسلحة سورية مدعومة من تركيا اليوم، مواطنة كردية وأطفالها بريف مدينة عفرين التي تسعى تركيا للسيطرة عليها بالتعاون مع الجماعات المسلحة.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم السبت أن الإنتهاكات بحق المواطنين الكُرد ممن تبقوا في مدينة عفرين وريفها تحدث يوميًا من قبل الفصائل الموالية لتركيا، في ظل التعامي المقصود من قبل القوات التركية عن تصرفات الفصائل الموالية لها.



وأشار البيان إلى أن مسلحون موالون لأحد الفصائل المنضوية ضمن عملية "غصن الزيتون" اختطفوا مواطنة واثنين من أطفالها أثناء توجهها من ناحية جنديرس إلى مدينة عفرين بمرافقة طفليها، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.



وأوضح المرصد السوري أمس فصيل فيلق الشام الإسلامي المدعوم تركيًا نفذ عملية دهم لمنازل المدنيين في بلدة دير بلوط التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، واعتقلت على إثر ذلك 9 مواطنين واقتادتهم لجهة مجهولة دون توضيح الأسباب.

