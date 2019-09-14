هيئة الانتخابات في تونس ترصد انتهاكات لمرشحين قبل بدء التصويت

رصد مراقبو الهيئة الفرعية للانتخابات في تونس العديد من الخروقات من قبل بعض حملات مرشحي الرئاسة قبل ساعات من بدء التصويت غدا.



ورصدت الهيئة في قفصة 4 مخالفات اليوم تتعلق بخرق الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية، وذلك وفق صحيفة "الشروق" التونسية.



وأوضح المكلف بالإعلام بالهيئة الفرعية نجم الدين خريّف في تصريح ل أن أنصار ونشطاء لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية ارتكبوا مخالفات تتعلّق بعدم إزالة الملصقات والصور والبيانات خلال الصمت الإنتخابي.



كما تضمنت قائمة المخالفات تعليق صور كبيرة بتقاطعات الطرقات وقد تمّت إزالتها وتحرير محضر حجز بالواقعة.



وأوضح المتحدث باسم الهيئة أنه تم تجهيز مركز التجميع والفرز الواقع بالقاعة الرياضية المغطاة بحي الشباب في قفصة المدينة، وهي جاهزة للعمل غدا.



وتجري الانتخابات الرئاسية في تونس غدا في الداخل وسط تصاعد حظوظ وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي.

