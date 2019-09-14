ضبط راكب حاول تهريب أكثر من ألف قرص مخدر

ضبطت جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت راكبا حاول تهريب أكثر من ألف قرص مخدر داخل علبة تليفون محمول وثلاث علب أدوية.



ففي أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب على طائرة عائدة من إحدى الدول العربية، وبناء على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي، تم تفتيش حقائب الراكب وعثر على 116 شريطًا بكل منها 10 أقراص، بإجمالي 1160 قرصا من أقراص (أبتريل 0.5 ملليجرام) المخدرة مخبأة داخل علبة هاتف محمول وعلبة دواء ليبراكس وعلبة دواء (كالماج) وعلبة دواء (امبريد) داخل حقيبته.



وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 35 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

