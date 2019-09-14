إنتر ميلان يفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه أودينيزي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "سان سيرو"، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



سجل هدف إنتر ميلان واللقاء الوحيد، لاعبه ستيفانو سينسي، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي شهدت طرد اللاعب أودينيزي رودريج دي بول في الدقيقة 35.



ورفع إنتر ميلان رصيده بهذا الفوز إلى تسع نقاط في صدارة جدول الدوري، فيما توقف رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

