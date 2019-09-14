"فاتي" يقود برشلونة لفوز ساحق على بلنسية

واصل أنسو فاتي مهاجم برشلونة البالغ من العمر 16 عاما بدايته المذهلة لمشواره مع الفريق الأول بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز حامل اللقب 5-2 على بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة

القدم اليوم السبت.



وسجل فاتي، الذي أصبح أصغر لاعب في برشلونة على الإطلاق يهز الشباك قبل أسبوعين أمام أوساسونا، هدفه الأول باستاد نو كامب ليمنح برشلونة التقدم بعد أقل من دقيقتين عقب تمريرة من فرينكي دي يونج.



ورد فاتي الهدية لاحقا بعدما انطلق داخل منطقة الجزاء من اليسار قبل أن يمرر إلى الهولندي دي يونج ليسجل هدفه الأول مع النادي القطالوني في الدقيقة السابعة.



وقلص بلنسية، الذي كان يخوض مباراته الأولى بعد إقالة المدرب مارسيلينو وتعيين ألبرت سيلادس، الفارق في نهاية الشوط الأول عن طريق كيفن جاميرو لكن برشلونة دخل الشوط الثاني بقوة.



ووضع جيرار بيكي الكرة في الشباك في الدقيقة 51 بعد أن سدد أنطوان جريزمان في القائم بينما سجل لويس سواريز هدفين بعد مشاركته كبديل.



وأحرز ماكسي لوبيز هدفا شرفيا لصالح بلنسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.



ورفع الفوز رصيد برشلونة، الذي لا يزال بدون القائد ليونيلميسي المصاب، إلى سبع نقاط من أربع مباريات بينما يملك بلنسية أربع نقاط.