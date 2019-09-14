"سيكوباتي.. مدمن كوكايين".. طبيب نفسي يحلل شخصية محمد علي

حلل الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، شخصية المقاول الهارب، محمد علي.



وأصيب المقاول الهارب قديما بأزمة قلبية حادة؛ نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الكوكايين، وتم حجزه في إحدى المصحات النفسية المتخصصة في علاج الإدمان في إسبانيا لكي يتم علاجه.



أوضح مجدي حسين أن "محمد علي" هو شخصية سيكوباتيه ضد المجتمع، ولديه ميول هيتسرية لتعاطي المخدرات، حيث إنه يظهر بالفيديوهات بعينين واسعتين ولديه إحساس بالنشوة وجنون العظمة وتصرفاته غير مسؤولة بالمرة، ودائمًا ما يلفظ بألفاظ غير لائقة ما يؤكد أنه شخصية هيستيرية.



وتابع "إبراهيم" أن محمد على يدمن الكوكاكيين، حيث إن كافة الفيديوهات وطريقة ظهوره تؤكد ذلك وعن أعراض إدمان الكوكايين أوضح الاستشاري أن من بينها سرعة ضربات القلب، الأرق الدائم، ارتفاع ضغط الدم، كثرة الحركة والضحك، اتساع حدقة العين، فقدان الشهية.



وعن أسباب تعاطي محمد علي لمخدر الكوكايين، فذكر أنه من المرجح وجود العديد من العوامل مثل العمل الوراثي والبيئي والبيولوجي والنفسي معًا، والتي تسببت في إدمان الكوكايين.