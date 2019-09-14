"الغذاء العالمي" يطلق أكبر عملية لإغاثة المتضررين الروهينجا في بنجلاديش

أطلق برنامج الغذاء العالمى، أكبر عملية لتقديم العون إلى المتضررين من طائفة الروهينجا المسلمة لإغاثتهم من أضرار سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة التي أطاحت بممتلكاتهم مؤخرا في منطقة "كوكس بازار" في بنجلاديش.



وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن برنامج الغذاء العالمي قام على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية بتسليم مواد غذائية لنحو 16 ألف شخص من لاجئي الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش والذين فقدوا كل ما يملكون خلال موسم الأمطار الموسمية التي ضربت المنطقة خلال الأسبوع الجاري.



وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرف فيرهوسول: إن موظفي البرنامج يتعاونون مع أفراد المخيمات من اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى من أجل التخفيف من حدة آثار هذه الكارثة الطبيعية على سكان المخيمات.



كان أكثر من 700 ألف لاجئ من الروهينجا قد فروا من أعمال العنف والاضطهاد فى ولاية راكين فى ميانمار إلى بنجلاديش منذ أغسطس 2017 وليس بحوزتهم سوى بعض الملابس والأموال المحدودة.