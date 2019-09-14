وكالة فرنسية: الاستقرار السياسى ساهم فى عودة السياحة لمصر

قالت كاتريونا ديمبستر، مديرة إدارة التطوير بإحدى الوكالات السياحية بفرنسا، إحدى الشركات العاملة فى السوق المصرى منذ 15 عاما، إن السياحة الثقافية بالمقصد السياحى المصرى عادت بقوة وأن هناك مؤشرات إيجابية على تدفق الحركة السياحية من السوق الفرنسى إلى القاهرة والأقصر وأسوان بعد توقف لعدة سنوات، لافتة إلى أن عدد السياح الفرنسيين الوافدين لمصر عبر شركتها بلغ 8 آلاف سائح بنهاية 2018.





وأضافت "ديمبستر"، فى تصريحات صحفية، أن استقرار الأوضاع السياسية وتحسن المشهد الاقتصادى والاستثمارى فى مصر ساهم فى عودة السياحة بشكل كبير، وخلق منافسة قوية بين الشركات الفرنسية لجذب أكبر عدد من السياح الفرنسيين لزيارة مصر ، مشيرة إلى أن عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرى بلغ 30 شركة.