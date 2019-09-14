الرئيس الموريتاني يعود لبلاده عقب مشاركته بقمة لمكافحة الإرهاب

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم السبت إلى عاصمة بلاده (نواكشوط) عقب مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي انعقدت في واجادوجو ببوركينا فاسو.



وتصدر الإرهاب جدول أعمال القمة التي ضمت دول غرب إفريقيا وشارك فيها الرئيس الموريتاني لأول مرة بالرغم من أن موريتانيا ليست عضوا في الاتحاد الغرب إفريقي.



وقال الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينافاسو والرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، إن "نتائج الهجمات الإرهابية وصلت خلال الأشهر الستة الأخيرة لمستوى مقلق، وأدت لأزمة إنسانية غير مسبوقة".



بدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي إن "تدابير مكافحة الإرهاب يجب أن تلقى دعما ماليا كبيرا ومستداما، أولا وقبل كل شيء من جانبنا، ثم من خلال المشاركة الفعالة لجميع شركائنا".