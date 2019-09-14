المنتخب التونسي للناشئات يتوج بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:16 م
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توج المنتخب التونسي بالبطولة الإفريقية لكرة اليد للناشئات بعد تغلبه على نظيره الانجولي بنتيجة (26-25) في المبارة النهائية التي اقيمت بينهما اليوم السبت بنيامي عاصمة النيجر.
كان المنتخب التونسي قد تغلب في الدور نصف النهائي على نظيره الغيني بنتيجة (39-27) وضمن تأهله إلى نهائيات مونديال كرة اليد الذي سيقام في رومانيا من 28 يونيو الى 11 يوليو 2020.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنال فيها تنوس لقب البطولة.
كان المنتخب التونسي قد تغلب في الدور نصف النهائي على نظيره الغيني بنتيجة (39-27) وضمن تأهله إلى نهائيات مونديال كرة اليد الذي سيقام في رومانيا من 28 يونيو الى 11 يوليو 2020.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنال فيها تنوس لقب البطولة.