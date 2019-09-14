المنتخب التونسي للناشئات يتوج بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

توج المنتخب التونسي بالبطولة الإفريقية لكرة اليد للناشئات بعد تغلبه على نظيره الانجولي بنتيجة (26-25) في المبارة النهائية التي اقيمت بينهما اليوم السبت بنيامي عاصمة النيجر.



كان المنتخب التونسي قد تغلب في الدور نصف النهائي على نظيره الغيني بنتيجة (39-27) وضمن تأهله إلى نهائيات مونديال كرة اليد الذي سيقام في رومانيا من 28 يونيو الى 11 يوليو 2020.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنال فيها تنوس لقب البطولة.

