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رياضة

المنتخب التونسي للناشئات يتوج بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:16 م
جريدة الدستور
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توج المنتخب التونسي بالبطولة الإفريقية لكرة اليد للناشئات بعد تغلبه على نظيره الانجولي بنتيجة (26-25) في المبارة النهائية التي اقيمت بينهما اليوم السبت بنيامي عاصمة النيجر.

كان المنتخب التونسي قد تغلب في الدور نصف النهائي على نظيره الغيني بنتيجة (39-27) وضمن تأهله إلى نهائيات مونديال كرة اليد الذي سيقام في رومانيا من 28 يونيو الى 11 يوليو 2020.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنال فيها تنوس لقب البطولة.

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