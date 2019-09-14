أول تعليق من "ميتشو" على خسارة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قادر على حسم التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والفوز على فريق جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء الإياب في مصر.



وخسر الزمالك مساء السبت، أمام جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 1-2، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ تقام مباراة الإياب في مصر بعد أسبوعين.



وقال ميتشو في تصريحاته عقب اللقاء: "فريق جينيراسيون فوت السنغالي قوي ولديه مدير فني جيد، وكان يمتلك اليوم عاملي الأرض والجمهور أمام الزمالك.. الزمالك كان يلعب من أجل تحقيق الفوز، وسنحاول تصحيح أخطائنا".



وأضاف ميتشو: "لاعبو الزمالك أدوا ما عليهم خلال اللقاء، لكن أخطاء فردية كانت السبب في استقبالنا هدفين، سنتعلم من الأخطاء وسنقوم بإصلاحها، وعلينا أن نفكر في المرحلة المقبلة لأنه لا بديل عن الفوز في المباراتين القادمتين أمام الأهلي في السوبر المصري، ثم أمام بطل السنغال في لقاء العودة بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا من أجل حسم التأهل لدور المجموعات".



وعن سبب غياب المغربي أشرف بن شرقي عن لقاء اليوم، أوضح ميتشو أن اللاعب لم يشارك بسبب إصابته بمغص معوي صباح اليوم، مؤكدا أن محمد عنتر شارك بدلا منه وقدم أفضل ما لديه، مشيدا كذلك بأداء عبدالله جمعة في الجبهة اليمنى.



وأوضح المدرب الصربي: "الزمالك فريق بطولة، ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب وأثق فيهم تماما.. والهدف الذي أحرزه الفريق في مرمى جينيراسيون فوت السنغالي اليوم خارج الأرض مهم جدا وسيسهم في التأهل".