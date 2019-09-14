الإكثارمن تناول فيتامين "هـ" قد يسبب العديد مشاكل صحة للطفل

كشفت العديد من التقارير على أن الاكثار من تناول فيتامين "هـ" اثناء فترة الحمل،قد يودى فيما بعد الى العديد من المضاعفات الصحية على الطفل.



يعرف فيتامين "هـ" بفوائد العديد على صحة الجسم، فيما ينصح العديد من الاطباء بالاكثار من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين "هـ"،فهو مضاد الاكسدة الزيوت النباتية، والأسماك، والحبوب الكاملة، والفواكه والخضروات ذات الأوراق، والبطاطا الحلوة، والبازلاء، والسبانخ، وزيت الفستق، والأفوكادو، وصفار البيض، والبقدونس، والخس، والخبز الأسمر.



ويوصي العديد من الاطباء بتناول المرأة خلال فترة الحمل، ولكن العديد من الدراسات الطبية الحديثة أكدت أن الإكثار من تناول فيتامين هـ خلال فترة الحمل يعرض الجنين للعديد من المشاكل الصحية وأبرزها مشاكل في القلب.



ولذا حث التقرير علي عدم الإكثار من تناول هذا الفيتامين خلال الفترة الأولى من الحمل، أي أول ثلاثة أشهر للحفاظ علي صحة الجنين والحد من تعرضه لأي مشاكل صحية.

