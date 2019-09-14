خبير تكنولوجي يكشف دور "فيس بوك" في نشر الأسرار الشخصية

قال حسن علي، خبير أمن تكنولوجي، إننا أصبحنا جزءا من التكنولوجيا ولكن علينا اتخاذ الاحتياطات التي تجعلنا نمارس حياتنا الطبيعية ونستخدم التطبيقات دون أن نعرض حياتنا للخطر.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e، "الفيس بوك يعمل على الإعلانات ولكي يحسن جودة الإعلانات يختار لها أنسب الطرق والناس الذين يتم توجيه هذه الرسائل لهم، ويستخدم من أجل ذلك أحدث ما وصل إليه علم الذكاء الاجتماعي".



وتابع: "مثلما أخذت من الفيس بوك التواصل، فهو أيضًا سيأخذ منك معلومات شخصية ولذلك لا بد أن تقلل معلوماتك الشخصية عن النشر، والصور الشخصية هي ملكك وليست ملك الفيس بوك، لأن البعض يضع صورا في منتهى الخصوصية على الفيس، حتى التي توضع بشكل مخصص ولكن الفيس بوك يخترقها، وأكبر دليل على ذلك أنه يوميًا تحدث العديد من القضايا حول تسريب البيانات ومعلومات حول الأشخاص".



وأكد أن الفيس بوك يتيح معرفة كل بيانات الأشخاص وأرقام الهواتف والصور الشخصية من خلاله، وبالتالي يسهل عملية الخطف والنصب وغيرها.

