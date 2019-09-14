ضبط هارب بحوزته كمية من الهيروين في طنطا

قررت نيابة قسم ثان طنطا حبس هارب من المراقبة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليه وبحوزته كمية من الهيروين.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية، يفيد بوجود معلومات عن قيام مراقب هارب يدعى "م. ح. ز" وشهرته زلط ٢٨ سنة مقيم بأغا ثان طنطا، متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، حيث أكدت التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات تمكن النقيب زياد زكى معاون المباحث، من ضبط المتهم وبحوزته 68 لفافة هيروين بقصد الإتجار ومبلغ مالي حصيلة البيع وهاتف محمول.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.