عمرو أديب: الجيش المصري مؤسسة ضبط وربط

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك الكثيرين ممن يبحثون عن أي وسيلة للعمل مع الجيش المصري لأن الجيش يعمل في أعمال ضخمة وقوية مهمة للبلد وللشعب.



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن مؤسسة الجيش لديها ضبط وربط في الاستلام، في حين أن القطاع الخاص يبحث عن الربح ولا يستطيع العمل في المشروعات القومية البناءة، لأن كل ما يبحث عنه هو الربح السريع من خلال الاستيراد، متابعا: الجيش وحده القادر على العمل في المشروعات القومية القوية.



