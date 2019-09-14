اختتام فعاليات بطولة العالم لناشئات الطائرة

اختتمت مساء اليوم السبت منافسات بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة التي استضافتها مصر وبدأت في 5 سبتمبر الجاري على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وشاركت فيها 20 دولة.



أقيم حفل الختام بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور العديد من الشخصيات أبرزهم المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية ومساعد وزير الداخلية، واللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وممثلا عن الوزير، والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولى وأحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للعبة.



بدأ حفل الختام بتسليم الجوائز الفردية للاعبات وهن انا كرستينا من البرازيل افضل ضاربة مركز 4، وساسير اموري من إيطاليا ثاني أفضل ضاربة مركز 4، وديفين روبنسون من امريكا افضل حائط صد وديبا راسينا من ايطاليا افضل ثانى حائط صد وشنجن هاو من الصين افضل ليبرو ودندى مور من امريكا افضل صانعة ألعاب وجاسيكا لوزيت من امريكا افضل لاعبة فى البطولة.



وتم تسليم بعد ذلك الميداليات البرونزية للاعبات البرازيل ودرع المركز الثالث، وتسليم الميداليات الفضية للاعبات ايطاليا ودرع المركز الثانى.



وقام احمد عبد الدايم وعمرو علوانى ومحمد نور بتسليم الميداليات الذهبية للاعبات منتخب امريكا المتوجات باللقب والكاس البطولة.



وفى الختام تم عزف السلام الوطنى الامريكى والتقاط الصور التذكارية.



وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات بعد انتهاء فعاليات البطولة:

المركز الأول – أمريكا

المركز الثاني – إيطاليا

المركز الثالث – البرازيل

المركز الرابع – الصين

المركز الخامس – اليابان

المركز السادس – رومانيا

المركز السابع – روسيا

المركز الثامن – بيرو

المركز التاسع – تركيا

المركز العاشر – مصر

المركز الحادي عشر – بلغاريا

المركز الثاني عشر – الأرجنتين

المركز الثالث عشر – كوريا الجنوبية

الرابع عشر – كندا

الخامس عشر – تايلاند

السادس عشر – بورتريكو

المركز السابع عشر - بيلاروسيا

المركز الثامن عشر - المكسيك

المركز التاسع عشر-الكاميرون

المركز العشرين- الكونغو الديمقراطية