حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 15 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج الجدي قالت:-



مهنيًا: تواجه وضعًا مزعجًا في العمل بسبب أحد المتعاونين، ما يفسد الأجواء إذا لم تسارع إلى الحسم، لا تعارض ولا تؤزم المشاكل الطارئة.

عاطفيًا: انقلاب في مصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، ولتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومنسية والاجتماعية.

صحيًا: عليك النوم مدة لا تقل عن ثماني ساعات يوميًا، وهذا من شأنه أن يجعلك نشيطًا خلال النهار ويغنيك عن شرب الكافيين ومشروبات الطاقة المليئة بالسكر والمضرّة بالجسم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.