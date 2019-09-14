"الشيطان يعظ".. "أكل مال اليتامى" صفحة سوداء أخرى في سجل محمد علي

وجه واحد حاول المقاول الهارب محمد علي إظهاره إلى متابعيه من جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديهم المهاجمين للدولة والقوات المسلحة، وهو أنه يكشف لما زعم أنه فساد دون أن يثبت ادعاءاته بأي دليل، لكن هناك وجه آخر حقيقي، وهو "الآكل لأموال اليتامى"، وكشف ذلك شقيقه في فيديوهات تتضمن مستندات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



اليوم، خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الثامن للشباب، برسائل واضحة تضحد ادعاءات المقاول والإخوان، نافيا كل ما جاء فيها.



وبعد أن انتظر كثيرون من المقاول الهارب أن يثبت صحة اداعاءاته بأي مستندات أو أدلة، ظهر بلا أي جديد إذ استمر في هذيانه دون أي دليل.



شقيقه فاجأه بكشف جديد إذ أثبت أن محمد علي أكل أموال أبناء شقيقه المتوفى، وسرق أموال اليتامى قبل أن يهرب خارج مصر.



ونشر أحمد أوراقا تثبت أن المقاول قد استولى على ميراث شقيقه الميت، بعد أن وكله والده لبيع ممتلكات شقيقه المتوفى، لكن محمد على سرق تلك الممتلكات وهرب خارج مصر، وظل والده ووالدته يحاولان التواصل معه وكان يتهرب منهما، ما اضطر والدته لرفع قضية ضد ابنها لاستعادة أموال الأطفال الأيتام، ولكن دون جدوى.



وقال شقيقه فيه إن أخيه استغل توكيل والده فى السطو على أموال أبناء شقيقه المتوفى.

ونشر أحمد على أوراق مستندات ترجع لعام 2016 وهو بلاغاً مقدم للنيابة العامة من والدة محمد على تتهم الهارب بسرقة أموال أبناء شقيقه المتوفى، حمل رقم 8467 لسنة 2017.



والدة محمد على ذكرت فى بلاغ أنه بتاريخ مارس 2016 توفى إلى رحمة الله نجلها إبراهيم على على عبد الخالق، والذى كان يقوم بالإنفاق عليها، ومراعاتها وعلاجها طوال حياته، إلا أنه وبعد وفاته وجدت نفسها بلا زوج يعول ولا ابن ينفق علاوة على ما أصابها من حسرة وألم على وفاة فلذة كبدها.



واتهمته أمه بالاستيلاء على نصيبها فى ميراث ابنها إبراهيم على على عبدالخالق وهى عبارة عن شركة وعقارات وسيارات على النحو الوارد بالإعلام الشرعى، واستكتابها بطريق الغش والتدليس للتوقيع على أوراق لا تعرف محتواها بحجة تسيير أمور الشركة واستغلال حالتها النفسية، والتهديد بالانتقام منها إذا قامت بتقديم شكوى.



