حظك اليوم.. برج القوس الأحد 15 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج القوس قالت:-

مهنيًا: تتمتع بحماسة وتشرق بنجومية هائلة بحيث تتضاعف شعبيتك وجاذبيّتك، وتبدو متألّقًا وحيويًا وتلفت الأنظار حيثما ذهبت.

عاطفيًا: تثير بعض الأمور العالقة والذيول المختبئة، وتظهر المستجدات خلال هذا اليوم السلبي، لذلك كن ذكيًا ولا تسمح لأي أمر أن يطالك على حين غرة.

صحيًا: ضع حياتك الصحية في المقدمة فأنت من الأشخاص الذين يهملون كثيرًا في حياتهم الصحية، يجب عليك تجنب ذلك في الأيام المقبلة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

