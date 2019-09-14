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نزار فرنسيس يعلق على صوت محمد عساف في أغنية "كرمالك أنت"

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:53 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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علق الشاعر الغنائي نزار فرنسيس، على أغنية "كرمالك أنت"، التي طرحها الفنان الفلسطيني محمد عساف، كتتر لمسلسل "عروس بيروت"، والمعروض خلال القوت الحالي، مؤكدًا أن وظيفة الفنان تقديم أشياء حلوة للناس، تصف فرحهم وترفه عنهم.

وقال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي عن محمد عساف: "تعاونت معه في أكثر من عمل سابق ولكن هذه هي المرة الأولى التي يغني فيها لبناني بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والأغنية كلاسيكية وبدي أقول ما أروع ميشيل فاضل على هذا اللحن الرائع، ومحمد عساف توجها بصوته بيغني بسهولة ما بده مجهود فيعطيك الأشياء الحلوة".

أغنية "كرمالك أنت"، من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع ميشيل فاضل، وإنتاج وتوزيع بلاتيوم ريكوردز.

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