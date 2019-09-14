المغرب التطواني يفتتح الدوري بالفوز على الجيش الملكي

سجل المغرب التطواني هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه الجيش الملكي في الجولة الأولى لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم السبت.



ومنح المهاجم المالي عبد الله سيسوكو التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 16 بضربة رأس إثر تمريرة من ركلة حرة نفذها الإسباني مارتن بيجوا.



وعزز المهاجم عدنان الوردي لاعب الجيش الملكي السابق النتيجة في الدقيقة 52 من وضع انفراد بعد تمريرة من محمد مكعزي.



وأجرى عبد الرحيم طاليب مدرب الجيش الملكي، الذي تعاقد مع 16 لاعبا جديدا للموسم الجديد مع الاحتفاظ بثلاثة لاعبين من تشكيلة الموسم الماضي، ثلاث تغييرات هجومية في الدقيقة 65 لكن دون تغيير في النتيجة بينما أتيحت لأصحاب الأرض عدة فرص لتعزيز النتيجة من خلال الهجمات المرتدة الخطيرة.



وفي مباراة اخرى تعادل أولمبيك خريبكة 1-1 مع مستضيفه أولمبيك أسفي على استاد المسيرة بأسفي.



وتقدم أولمبيك أسفي بعد عشر دقائق من البداية بركلة جزاء نفذها بنجاح كوفي بوا قبل أن يدرك الزوار التعادل في الدقيقة 63 بتسديدة ومجهود فردي للمهاجم رضا الهجهوج الذي سدد في الشباك من داخل منطقة الجزاء.