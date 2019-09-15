حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 15 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج العذراء قالت:-



مهنيًا: يوم مناسب للمفاوضات وورش العمل، والقيام برحلات عمل، وحضور مؤتمرات تزيد من مهارتك وتصقل مواهبك.



عاطفيًا: تشعر بالضغوط لتحسين الأوضاع العاطفية، وتبحث عما وراء الأحداث، حذار الانجراف وراء الانفعالات أو الوقوع ضحية الاستفزازات.



صحيًا: يجب وضع خطة لتحسين وضعك الصحي في المرحلة المقبلة لتكون الحياة أكثر نشاطًا وحيوية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

