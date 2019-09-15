حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 15 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج الأسد قالت:-



مهنيًا: يشجعك القمر من برج الحمل الصديق على الاستمرار وتكثيف الجهود لتحقيق المكاسب المالية وعلى اقتحام المجهول مزودا بمعنويات مرتفعة وعزيمة هائلة.



عاطفيًا: تنقشع السماء وتشرق بجاذبية وسحر مطلقينن وتبرز نجمًا في محيطك وتكون محط الأنظار، ويعدك هذا اليوم بلقاء ومصالحة واطمئنان.



صحيًا: على الرغم من أن أوضاعك الصحية ليست في مصلحتك بنسبة كبيرة، إلا أنك تشعر اليوم بأن حالتك ليست سيئة، لذا يجب أن تهتم قليلًا بنفسك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.