حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 15 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج السرطان قالت:-



مهنيًا: يجعلك الوضع الحالي متسرعًا وغير قادر على الصبر والانتظار، وتلحّ على أمر وتستعجل الآخرين وتصرّ وتتصرف بطريقة استفزازية في بعض الأحيان.

عاطفيًا: المواضيع كثيرة والحوارات غنية، تبدو سعيدًا، ويحمل إليك هذا اليوم افكارًا مناسبة وتخطيطًا لسفر مع الشريك بعيدًا عن هموم العمل.

صحيًا: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم للحد منها وتجنب مضاعفاتها.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

