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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 15 سبتمبر 2019

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:56 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: باستطاعتك بحث مسائل مالية من قروض أو تمويل ولا تسمح للفواتير بالتراكم، هذا اليوم غير مناسب للقيام بتوظيفات مالية جديدة.

عاطفيًا: تتحسن الأجواء والمعنويات ما يجعلك تنعم بأوقات جيدة وواعدة جدًا، ويكون مزاجك هادئًا والمناخ منعشًا.

صحيًا: تبحث عن أساليب مختلفة للاستجمام والفصل بين مشاكلك الشخصية وبين حالتك المزاجية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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