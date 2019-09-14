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الباز: محمد علي صناعة إخوانية وأول من بشر به الخائن سامي كمال الدين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:45 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الأجير الخائن سامي كمال الدين كان يرغب في العودة إلى مصر بعد هروبه إلى الخارج، ووسط بعض الأشخاص لعودته لأنه وصل إلى حافة اليأس.

وأضاف في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه عندما دشن معتز مطر حملة "الصفافير"، اتصل سامي كمال الدين بإحدى صديقاته، وقال لها إن الثورة قامت في مصر، واستشهد على ذلك بالتفاعل على صفحة معتز مطر من قبل عدد كبير من الأشخاص.

وتابع أن سامي كمال الدين هو حليف للمدعو محمد علي، فهو أول من بشر به في أغسطس، موضحا أن محمد علي هو صناعة إخوانية صرفة تمت بخطة محكمة لتصنيع أزمة وتصديرها لمصر.

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