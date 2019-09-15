حظك اليوم.. برج الثور الأحد 15 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: يحمل هذا اليوم تهورًا ومجازفات وحوادث أو نزاعات مالية مع بعض الشركاء، وعلى الرغم من ذلك تستعيد ثقتك بنفسك وتصبح أكثر قدرة على الإنتاجية.



عاطفيًا: تستعيد موقعك في قلب الشريك، وترى الأمور من منظار أكثر إيجابية وموضوعية، فتحسم أمرك بسهولة.



صحيًا: تحدَّ نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به، واستمر في ممارسة الرياضة، فهى تساعدك فى الشعور بالاسترخاء والهدوء.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.