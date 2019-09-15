حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 15 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يوم مميز يتحدث عن لقاءات أو ورش عمل اجتماعية أو مهنية، وتقوم باتصالات مهمة توفر لك مساعدة وتشعر بسهولة الأمور حولك.



عاطفيًا: تراجع بعض الشيء في المعنويات وازدياد العواطف السلبية؛ بسبب مشكلة طارئة، كن منطقيًا وهادئًا وفكر في الحلول الناجعة.



صحيًا: السهر فترات طويلة يضرك، ويعرض صحتك للانهيار ويوتر أعصابك، ويؤثر بشكل سلبي في أدائك في العمل.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.